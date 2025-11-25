Commissario ricciardi conquista il pubblico con il 22,1 di share mentre grande fratello cresce al 14,5 percento

andamento degli ascolti televisivi nel panorama italiano del 25 novembre 2025. Le statistiche degli ascolti televisivi del 25 novembre 2025 evidenziano i risultati delle principali trasmissioni sulle reti nazionali, con un focus particolare sulle performance di serie, reality e programmi di approfondimento. Scopriamo come si sono confermati i leader di giornata e cosa ha caratterizzato il panorama televisivo, analizzando dati e tendenze emergenti. il successo de il commissario ricciardi e la sfida tra i principali programmi. il predominio della fiction sulla fiction italiana. Il ciclo finale di Il Commissario Ricciardi si è coronato con un eccellente risultato di audience, raggiungendo il 22,1% di share. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Commissario ricciardi conquista il pubblico con il 22,1 di share mentre grande fratello cresce al 14,5 percento

Argomenti simili trattati di recente

Si farà Il Commissario Ricciardi 4? Al momento non ci sono conferme ufficiali. Possiamo però dirvi che, in una nostra intervista di qualche settimana fa, abbiamo chiesto a Lino Guanciale se avesse voglia di tornare a interpretare il personaggio. L’attore ha risp - facebook.com Vai su Facebook

Livia è accusata di omicidio, ma sul fronte personale il finale colpisce ancora più duro. Ricciardi ha appena sposato Enrica, che aspetta un figlio. Un’apparente serenità che però si sgretola rapidamente. #ilcommissarioricciardi #ilcommissarioricciardi3 Vai su X

Il tragico finale di Ricciardi 3 fa volare Rai 1 e il GF floppa ancora - Ottimi ascolti per l'ultima puntata de Il commissario Ricciardi 3: ecco i dati del 24 novembre 2025 con il flop del GF che non fa più notizia ... Scrive ultimenotizieflash.com

Il Commissario Ricciardi 3, nell’ultimo episodio un ritorno sconvolgente: come finisce la serie con Lino Guanciale - Il finale di stagione de Il Commissario Ricciardi 3 porta un inatteso colpo di scena: un ritorno dal passato rimette tutto in discussione per Luigi Alfredo ed Enrica. Segnala libero.it

Ascolti tv 10 novembre: chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi e il Grande Fratello, i dati di Scotti e De Martino - Nella serata di lunedì 10 novembre su Rai1 è tornata la fiction Il Commissario Ricciardi, in sfida con il Grande Fratello su Canale 5 ... Da fanpage.it