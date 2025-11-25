Tempo di lettura: 2 minuti Al Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Benevento va la menzione d’onore del concorso “No aMore” contro la violenza di genere, promosso dalla Fondazione della Avvocatura Italiana, in collaborazione con la Commissione di pari opportunità del CNF e il quotidiano Il Dubbio, grazie al cortometraggio Silenzio, realizzato dal visual maker Antonio Zotti. Presentato durante la cerimonia di premiazione del Consiglio Nazionale Forense, che ha indetto il bando di concorso, il corto è stato al centro dell’iniziativa organizzata questa mattina presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, alla presenza di numerosi avvocati, dei componenti del Consiglio dell’Ordine e del Comitato Pari Opportunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comitato Pari Opportunità, presentazione del video ‘Silenzio’