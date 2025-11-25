Come in una favola Il mercatino di Natale Natale a sorpresa su TV8 | trama e finale
Ormai è tempo di godersi l’atmosfera natalizia con i film di Natale su TV8. Oggi, martedì 25 novembre 2025, vanno in onda nel pomeriggio nuove pellicole, romantiche, drammatiche e incentrate ovviamente su questa speciale festività. Come in una favola oggi in TV: trama e come finisce. Leggi anche: Un fidanzato per mamma, Natale sotto le stelle e Sotto una nuova stella su TV8 oggi: trama e finale. Come in una favola è uno dei film di Natale che vanno in onda oggi su TV8. Trasmesso dalle ore 14.15, vede protagonista una donna, che con il suo migliore amico si ritrova in una città abbastanza particolare, che dovrà aiutarli ad affrontare i loro problemi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Lo sapevate che il Christkindlmarkt, il tradizionale Mercatino di Natale di Bolzano è il più antico in Italia? Dal 28 novembre al 6 gennaio Bolzano la città torna ad accendere le luci e i cuori sull’evento più atteso dell’anno, che trasforma la città in una favola d’inv - facebook.com Vai su Facebook
Il mercatino di Natale più magico si trova in Italia: ti sembrerà di vivere una favola - Il miglior mercatino di Natale in Europa si trova da noi. Da diregiovani.it
Natale da favola: i borghi del centro Italia che sembrano usciti da una cartolina - Nel cuore dell'Italia i borghi si trasformano per le festività di Natale. Riporta rumors.it
San Bonifacio inaugura il Natale, 40 giorni di eventi: il programma - Al via l'inaugurazione de "La Favola del Natale a San Bonifacio tra luci e tradizioni": un ricco programma che si estenderà per 40 giorni ... Segnala veronaoggi.it