Come ha votato Foggia | le preferenze alle liste e ai candidati Piemontese e Montrone i più suffragati

C’era molta curiosità attorno alla scelta dei (pochi) elettori di Foggia città che hanno deciso di recarsi alle urne. Perché, al netto dell’affluenza scesa di oltre sedici punti percentuali, era noto che il verdetto delle 147 sezioni avrebbe avuto una incidenza sul risultato dell’intera provincia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Come e chi hanno votato i foggiani nei 61 comuni Il PD vince le elezioni regionali: è il primo partito - facebook.com Vai su Facebook

In Puglia l'affluenza scende di 3,8 punti rispetto al 2020, e alle 19 è al 23,8%. La provincia dove si è votato di più è Lecce (27,3%), quella con l'affluenza più bassa è Foggia (20,4%) #RegionaliPuglia #MaratonaYoutrend Vai su X

Come ha votato Firenze alle regionali: Giani vola. Le preferenze ai partiti e ai candidati consiglieri - La città di Firenze è andata alle urne con l’incubo astensionismo, come è accaduto nel resto della Toscana e come ... Si legge su lanazione.it