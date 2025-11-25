L’ultima puntata di Il Commissario Ricciardi 3 è andata in onda il 24 novembre 2025. E per chi aveva già il letto il libro “Il pianto dell’alba” di Maurizio De Giovanni sapeva già quale sarebbe stato il destino dei protagonisti. Il finale, infatti, è stato drammatico e intenso: Ricciardi ha dovuto indagare sull’omicidio del maggiore tedesco Manfred, mentre la sua vita privata con Enrica ha preso una svolta decisiva. Ma come finisce Il Commissario Ricciardi 3? La spiegazione finale dell’ultima puntata. Il Commissario Ricciardi 3 riassunto ultima puntata. L’ultima puntata del Commissario Ricciardi 3 si incentra sul maggiore tedesco che viene trovato morto con un colpo di pistola alla testa. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - Come finisce Il Commissario Ricciardi 3, Enrica muore: la spiegazione finale dell’ultima puntata