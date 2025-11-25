Come finisce Il Commissario Ricciardi 3 Enrica muore | la spiegazione finale dell’ultima puntata
L’ultima puntata di Il Commissario Ricciardi 3 è andata in onda il 24 novembre 2025. E per chi aveva già il letto il libro “Il pianto dell’alba” di Maurizio De Giovanni sapeva già quale sarebbe stato il destino dei protagonisti. Il finale, infatti, è stato drammatico e intenso: Ricciardi ha dovuto indagare sull’omicidio del maggiore tedesco Manfred, mentre la sua vita privata con Enrica ha preso una svolta decisiva. Ma come finisce Il Commissario Ricciardi 3? La spiegazione finale dell’ultima puntata. Il Commissario Ricciardi 3 riassunto ultima puntata. L’ultima puntata del Commissario Ricciardi 3 si incentra sul maggiore tedesco che viene trovato morto con un colpo di pistola alla testa. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
Approfondisci con queste news
Montalbano non finisce mai: a Punta Secca apre la Casa del Commissario - facebook.com Vai su Facebook
Il Commissario Ricciardi 3, nell’ultimo episodio un ritorno sconvolgente - Il finale di stagione de Il Commissario Ricciardi 3 porta un inatteso colpo di scena: un ritorno dal passato rimette tutto in discussione per Luigi Alfredo ed Enrica. Scrive libero.it
Come finisce Il commissario Ricciardi 3, anticipazioni ultima puntata 24 novembre 2025/ Spoiler sul finale - Come finisce Il commissario Ricciardi 3, anticipazioni ultima puntata 24 novembre 2025: tutti gli poiler sul finale da Livia ad Enrica ... Si legge su ilsussidiario.net
Il commissario Ricciardi, come finisce la terza stagione? Anticipazioni dell'ultima puntata, stasera su Rai 1 - Livia si ritroverà coinvolta in un caso destinato a creare un grande scalpore nel finale di stagione de Il commissario Ricciardi 3, in onda stasera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay ... Secondo msn.com