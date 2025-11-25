Come è riuscito il miracolo alla Federtennis
Da tre anni a questa parte se c’è un grande torneo di tennis in qualche angolo del mondo, probabilmente lo sta per vincere un italiano o un’italiana. Domenica il quarto titolo in Coppa Davis e terzo consecutivo; una settimana fa il trionfo di Sinner alle Atp Finals; a settembre la vittoria. 🔗 Leggi su Today.it
