Come ci si qualifica ai Mondiali di basket 2027? Cammino durissimo per l’Italia | Lituania Serbia e Turchia sulla sua strada

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per andare ai Mondiali, ormai, la strada è tortuosissima un po’ per tutte le squadre che necessitano di farlo perché servono 12 partite nell’arco di un anno e mezzo. Il tutto con finestre che si inseriscono all’interno di un calendario che, almeno in Europa, è già spesso molto intasato. Andiamo qui a parlare della modalità di qualificazione relativa solo al contesto europeo, dunque per adesso lasciamo da parte ciò che accade negli altri continenti. Andiamo a prendere a modello quello che deve fare l’Italia. Inserita nel primo girone, il D, con Islanda, Lituania e Gran Bretagna, la squadra azzurra ha innanzitutto necessità di terminare ai primi tre posti di questo raggruppamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

