Com’è bello fare amicizia da Trieste in giù | le migliori città italiane per socializzare

Sette italiani su dieci vogliono vivere una socialità più autentica, fatta di incontri reali, convivialità e momenti condivisi: lo dimostrano le nuove tendenze emerse dopo la pandemia di Covid-19, che ha cambiato, ma non spezzato, il modo in cui le persone costruiscono relazioni. Secondo un’indagine condotta su oltre 40mila giovani tra i 13 e i 40 anni, l’80% non ha visto peggiorare i propri rapporti sociali dopo l’emergenza sanitaria. Anzi, molti hanno rafforzato le proprie amicizie. Oggi, socializzare non è solo una necessità, ma una priorità, come dimostra il 64% degli italiani che dichiara di sentirsi più sereno dopo un incontro con amici, o il 58% che parla di un miglioramento dell’umore. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

