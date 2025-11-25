La squadra italiana maschile di combinata nordica approccia il 2025-26 con nuovo vigore, rappresentato principalmente dal ritorno in azione di Samuel Costa. L’ormai trentatreenne altoatesino aveva sorprendentemente deciso di ritirarsi al termine della stagione 2023-24, affermando di voler perseguire un sentiero differente nella vita. “Chi lascia la vecchia strada per la nuova, sa quel che perde e non sa quel che trova” recita un detto popolare. Difatti l’azzurro, passo dopo passo, ha realizzato come il tracciato sul quale si era incamminato lo stava riportando su quello appena lasciato! In altre parole, ha semplicemente imboccato una variante panoramica, grazie alla quale ha riacceso il fuoco della motivazione interiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, l’Italia maschile riabbraccia Samuel Costa. L’obiettivo è ottenere rispetto e prestigio