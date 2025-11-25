Colpo da 100mila euro | svaligiata la villa di Jamie Vardy sul Garda

Colpo da 100mila euro nella casa di Jamie Vardy, il bomber ex Leicester (la squadra con cui ha vinto una Premier League, giocato quasi 500 partite e segnato quasi 200 gol) dalla scorsa estate approdato alla Cremonese, 8 gare e 2 reti ad oggi il suo bilancio sportivo in grigiorosso: 38 anni e una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

colpo da 100mila euro svaligiata la villa di jamie vardy sul garda

© Bresciatoday.it - Colpo da 100mila euro: svaligiata la villa di Jamie Vardy sul Garda

