Colpo al Louvre altri quattro fermi per il furto dei gioielli della corona francese
(Adnkronos) – Altre quattro persone sono state fermate oggi, martedì 25 novembre, dalla Procura di Parigi per il clamoroso colpo al Louvre del 19 ottobre scorso quando una banda ha trafugato i gioielli della Corona francese beffando tutti i sistemi di sicurezza e mettendo a segno un furto talmente semplice e plateale da aver scioccato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
