Cocaina ripescata in mare a Lampedusa uno dei collaboranti finisce in carcere | slitta l' udienza preliminare

Salvatore De Battista, uno dei collaboranti nell’ambito dell’inchiesta, è finito in carcere per scontare una precedente condanna e il procedimento è stato aggiornato al 23 gennaio. Davanti al giudice Alberto Lippini, è iniziata l'udienza preliminare del processo a carico di 24 imputati coinvolti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it