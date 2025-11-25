Claude lancia Opus 4.5 il modello esperto in coding agenti e computer use Costa pochissimo
A un prezzo drasticamente più basso del suo predecessore, Opus 4.5 è più bravo a programmare e a guidare gli agenti. Gli utenti dell’app Claude posso avere finestre di contesto lunghissime grazie al riassunto automatico interno. 🔗 Leggi su Dday.it
