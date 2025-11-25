Clamoroso Everton lite tra compagni di squadra | scatta l’espulsione

Calciomercato.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Episodio che ha dell’incredibile: cartellino rosso dopo uno schiaffo rifilato al compagno  Un episodio che ha dell’incredibile nel posticipo di Premier League tra Manchester United ed Everton. Una lite tra compagni di squadra che costa il cartellino rosso. Clamoroso Everton, Gueye espulso dopo uno schiaffo a Keane (Foto ANSA) – calciomercato.it Al 13? della gara di Old Trafford, il difensore Michael Keane e il centrocampista Idrissa Gana Gueye, compagni da anni nello spogliatoio dei ‘Toffees’, si sono ritrovati a litigare nel bel mezzo della partita. E Gueye ha addirittura schiaffeggiato il suo compagno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

clamoroso everton lite tra compagni di squadra scatta l8217espulsione

© Calciomercato.it - Clamoroso Everton, lite tra compagni di squadra: scatta l’espulsione

Scopri altri approfondimenti

clamoroso everton lite compagniPremier League, clamoroso in Everton Manchester United! Espulsione per lite tra compagni, cosa è successo - Premier League, episodio incredibile in Everton Manchester United: espulsione per una lite tra compagni. Si legge su calcionews24.com

clamoroso everton lite compagniSchiaffi tra compagni, follia in Manchester United-Everton: l’espulsione surreale è già storia - 1 il Siviglia grazie alle reti di Pere Milla e Roberto Fernandez Jaen ... Riporta tuttosport.com

clamoroso everton lite compagniPremier: Everton in 10 per lite tra compagni, ma batte lo United - Un evento raro sui campi di calcio è capitato all'Old Trafford durante Manchester United- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Clamoroso Everton Lite Compagni