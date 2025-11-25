Clamoroso Everton lite tra compagni di squadra | scatta l’espulsione
Episodio che ha dell’incredibile: cartellino rosso dopo uno schiaffo rifilato al compagno Un episodio che ha dell’incredibile nel posticipo di Premier League tra Manchester United ed Everton. Una lite tra compagni di squadra che costa il cartellino rosso. Clamoroso Everton, Gueye espulso dopo uno schiaffo a Keane (Foto ANSA) – calciomercato.it Al 13? della gara di Old Trafford, il difensore Michael Keane e il centrocampista Idrissa Gana Gueye, compagni da anni nello spogliatoio dei ‘Toffees’, si sono ritrovati a litigare nel bel mezzo della partita. E Gueye ha addirittura schiaffeggiato il suo compagno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Clamoroso all’Old Trafford: l’Everton resta uomini in dieci al 13’, ma batte lo stesso lo United grazie alla rete di Dewsbury-Hall. Dopo 12 giornate i Red Devils sono decimi in classifica con 18 punti a pari merito con Tottenham e Toffees - facebook.com Vai su Facebook
Premier League, clamoroso in Everton Manchester United! Espulsione per lite tra compagni, cosa è successo - Premier League, episodio incredibile in Everton Manchester United: espulsione per una lite tra compagni. Si legge su calcionews24.com
Schiaffi tra compagni, follia in Manchester United-Everton: l’espulsione surreale è già storia - 1 il Siviglia grazie alle reti di Pere Milla e Roberto Fernandez Jaen ... Riporta tuttosport.com
Premier: Everton in 10 per lite tra compagni, ma batte lo United - Un evento raro sui campi di calcio è capitato all'Old Trafford durante Manchester United- Lo riporta msn.com