Episodio che ha dell’incredibile: cartellino rosso dopo uno schiaffo rifilato al compagno Un episodio che ha dell’incredibile nel posticipo di Premier League tra Manchester United ed Everton. Una lite tra compagni di squadra che costa il cartellino rosso. Clamoroso Everton, Gueye espulso dopo uno schiaffo a Keane (Foto ANSA) – calciomercato.it Al 13? della gara di Old Trafford, il difensore Michael Keane e il centrocampista Idrissa Gana Gueye, compagni da anni nello spogliatoio dei ‘Toffees’, si sono ritrovati a litigare nel bel mezzo della partita. E Gueye ha addirittura schiaffeggiato il suo compagno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Clamoroso Everton, lite tra compagni di squadra: scatta l’espulsione