Civitanova si volta pagina | La festa è già terminata

Sport.quotidiano.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Complimenti ai ragazzi, ma la festa è già terminata". È il pensiero di Paolo Pochetti, direttore generale della Civitanovese, a margine della vittoria ottenuta ai danni del Trodica (2-0). Il dirigente vuole che si pensi subito alla prossima sfida contro la Jesina "perché – dice – non fare risultato in questo scontro diretto renderebbe vana la vittoria di domenica, considerando che la classifica ci vede ancora nei playout". Eppure ci sarebbero ottime notizie da registrare, dato che contro i biancocelesti è arrivato il secondo successivo consecutivo, la zona salvezza si è fatta molto più vicina (-2) ed è stato realizzato il quarto clean sheet consecutivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

civitanova si volta pagina la festa 232 gi224 terminata

© Sport.quotidiano.net - Civitanova, si volta pagina: "La festa è già terminata"

Contenuti che potrebbero interessarti

La festa colora Civitanova. Pienone in centro per la sfilata: "Uno spettacolo meraviglioso" - Anche stavolta, gran pienone al Carnevale civitanovese con migliaia di persone che hanno colorato piazza XX Settembre e 18 gruppi mascherati ad arricchire la ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Show dinner con Siffredi a Civitanova. Weekend nel segno della Festa della Donna - A seguire “La Serra va a 2000”, con un regalo speciale per tutte le donne, special guest Pierpaolo Pretelli, resident dj Fabrizio Breviglieri. Da corriereadriatico.it

Civitanova, che festa per la mezza tricolore! - Nei campionati italiani trionfa l’argento europeo Riva in 1h02:47, al femminile primo titolo per la 23enne Nestola con 1h12:32. Secondo fidal.it

Cerca Video su questo argomento: Civitanova Volta Pagina Festa