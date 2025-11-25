Civitanova si volta pagina | La festa è già terminata
"Complimenti ai ragazzi, ma la festa è già terminata". È il pensiero di Paolo Pochetti, direttore generale della Civitanovese, a margine della vittoria ottenuta ai danni del Trodica (2-0). Il dirigente vuole che si pensi subito alla prossima sfida contro la Jesina "perché – dice – non fare risultato in questo scontro diretto renderebbe vana la vittoria di domenica, considerando che la classifica ci vede ancora nei playout". Eppure ci sarebbero ottime notizie da registrare, dato che contro i biancocelesti è arrivato il secondo successivo consecutivo, la zona salvezza si è fatta molto più vicina (-2) ed è stato realizzato il quarto clean sheet consecutivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
