Civitanova raid dei lupi a valle del fosso Caronte | sbranate le caprette di Sergio Marzetti L?ex vicesindaco | La cagnolina è salva per miracolo

Corriereadriatico.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CIVITANOVA Lupi, agli avvistamenti sempre più numerosi seguono i raid nei cortili di abitazioni o aziende agricole. Proprio ieri mattina, una macabra sorpresa per l?ex vicesindaco. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Civitanova, raid dei lupi a valle del fosso Caronte: sbranate le caprette di Sergio Marzetti. L?ex vicesindaco: «La cagnolina è salva per miracolo»

