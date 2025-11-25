Cittadella la maggioranza | Risorse pronte per non farci trovare impreparati
«Pensavamo che questa variazione mettesse d’accordo tutti, perché stanziare questi fondi è un bel segnale per la città, di fronte a una unitarietà d’intenti. Tutti noi vogliamo che la piazza sia un bel luogo in cui la gente possa transitare». Non è andata come voleva il sindaco Katia Tarasconi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
LA CITTADELLA - Ospiti: BIAGIO FARAGALLI Sindaco Montalto Uffugo (Cs) GIOVANNI ALTOMARE Sindaco Rogliano (Cs) MICHELANGELO SPATARO Consigliere comunale di minoranza Cosenza BIANCA RENDE Consigliere comunale di maggioranza Co - facebook.com Vai su Facebook
Cittadella, la maggioranza: «Risorse pronte per non farci trovare impreparati» - «Infantino: «A destra sono trasformisti». Segnala ilpiacenza.it