Città Metropolitana di Napoli domani il Consiglio su scuole e strade

All’esame dell’Aula nuovi immobili scolastici, sicurezza stradale e fondi natalizi. Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per domani, mercoledì 26 novembre, alle ore 15.00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova. All’esame dell’Aula, tra gli altri, provvedimenti nel settore scuola per l’acquisizione da parte della Città Metropolitana di Napoli di un suolo di proprietà del Comune di Sant’Antonio Abate per la realizzazione di una palestra per le esigenze dell’istituto di istruzione secondaria superiore “Vitruvio” e di uno stabile di proprietà del Comune di Sant’Antimo per l’ampliamento del Liceo “Laura Bassi” con conseguente eliminazione del fitto passivo, oltre al riallineamento delle spese di progettazione per la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica da destinare a sede dell’Istituto “Rita Levi Montalcini – Galileo Ferraris di Saviano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

