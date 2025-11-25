Città di Castello cure dentistiche per 44 pazienti nell' ambulatorio Caritas Santa Margherita

Dopo due anni di progettazione, ricerca di fondi e autorizzazioni, a Città di Castello l’ambulatorio odontoiatrico solidale “Santa Margherita” ha aperto le sue porte lo scorso aprile. Dopo i primi sei mesi di attività il bilancio è di 44 pazienti presi in cura. Gli adulti (26 in totale) hanno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Città di Castello Pallavolo ,supera 0/3 18/25 15/25 13/25 il Borgo Altotevere e si mantiene in scia dell’ Italchimici Foligno e School Volley Perugia le due squadre in testa al campionato. Al Palasport di San Giustino ,davanti ad una inusuale cornice di pubblico, - facebook.com Vai su Facebook

Ambulatorio odontoiatrico solidale. Cure dentistiche per chi non può - Un ambulatorio odontoiatrico solidale a disposizione di chi non può permettersi di accedere a questo tipo di cure. Come scrive lanazione.it

Cure dentistiche, l'importanza di affidarsi a chi offre qualità, esperienza e tecnologie all'avanguardia - Specializzato in impianti dentali, igiene orale, sbiancamento denti, estetica dentale e ortodonzia, si rivolge ai grandi e ai più piccini. Segnala romatoday.it

Spese dentistiche a rate - Le cure odontoiatriche sono spesso indispensabili per la salute, ma i loro costi possono risultare elevati. Lo riporta facile.it