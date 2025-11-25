Cisl | Educare ai sentimenti per prevenire la violenza

Arezzonotizie.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Giornata contro la violenza sulle donne la Cisl di Arezzo rilancia con forza l’importanza dell’educazione sentimentale nelle scuole come strumento fondamentale per prevenire la violenza di genere. È da qui che la delegazione di Fnp Cisl– composta da Ilaria Paoletti (Ust Cisl), Rossana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

