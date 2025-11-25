Cisgiordania la denuncia dei palestinesi di Umm al-Kheir | Israele compie pulizia etnica ci demolisce case e ci deporta altrove - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Umm al-Kheir i residenti denunciano demolizioni, restrizioni e pressioni crescenti: un villaggio che lotta per sopravvivere tra accuse di trasferimenti forzati e diritti negati Il villaggio palestinese di Umm al-Kheir, a sud di Hebron, in Cisgiordania, è un centro in cui le violenze dei col. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

cisgiordania la denuncia dei palestinesi di umm al kheir israele compie pulizia etnica ci demolisce case e ci deporta altrove video

© Ilgiornaleditalia.it - Cisgiordania, la denuncia dei palestinesi di Umm al-Kheir: "Israele compie pulizia etnica, ci demolisce case e ci deporta altrove" - VIDEO

