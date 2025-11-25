Cisgiordania la denuncia dei palestinesi di Umm al-Kheir | Israele compie pulizia etnica ci demolisce case e ci deporta altrove - VIDEO
A Umm al-Kheir i residenti denunciano demolizioni, restrizioni e pressioni crescenti: un villaggio che lotta per sopravvivere tra accuse di trasferimenti forzati e diritti negati Il villaggio palestinese di Umm al-Kheir, a sud di Hebron, in Cisgiordania, è un centro in cui le violenze dei col. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Francesca Albanese denuncia l’ipocrisia europea sul sostegno alla soluzione a due Stati, perché la realtà dell’occupazione israeliana della Cisgiordania e della distruzione della Striscia rende “fatua qualsiasi discussione politica su due Stati”. La risoluzione a - facebook.com Vai su Facebook
La denuncia dell'Anp. Non solo insediamenti illegali: dall'attacco di Hamas sono stati eretti 916 cancelli in città e villaggi della West Bank, oltre che cumuli di terra e blocchi di cemento Vai su X
Da Cesena alla Cisgiordania al fianco del popolo palestinese: «Con Mediterranea denunciamo le violenze dei coloni e della pulizia etica» - C’è un filo che unisce Cesena ai villaggi occupati della Cisgiordania, ed è quello della solidarietà, della resistenza nonviolenta, dell’impegno ... Secondo corriereromagna.it
Cisgiordania. Mons. Shomali (vicario Palestina): “Coloni estremisti agiscono in un clima di quasi totale impunità” - Negli ultimi anni, ma soprattutto dopo il 7 ottobre 2023, gli attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata sono fortemente aumentati e assumono forme sempre più aggr ... Si legge su agensir.it
Leader palestinese accusa Israele di promuovere una pulizia etnica - Ramala, 10 nov (Prensa Latina) Il presidente del Consiglio Nazionale Palestinese, Rawhi Fattouh, ha accusato Israele di condurre una pulizia etnica nella Cisgiordania occupata, dove le sue truppe ed i ... Si legge su italiano.prensa-latina.cu