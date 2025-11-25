Ciro Ceruti in Non tutti i mali vengono per nuocere al Teatro Cilea

Prosegue con successo la Stagione Teatrale 2025-2026 del Teatro Cilea di Napoli. Dopo il sold out di Peppe Barra, l'esordio degli allievi della Cilea Academy e la performance di Autora Leone, il cartellone propone un altro grande nome della comicità partenopea: Ciro Ceruti. Dal 27 al 30 novembre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

