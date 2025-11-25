‘Ciò che l’amore non è’ su Camper rosa della Polizia i post-it contro la violenza di genere

(Adnkronos) – Un post-it contro la violenza di genere. E’ una delle iniziative promosse dalla questura di Roma in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sabato scorso i passanti di piazza Pia a Roma sono stati invitati a scrivere sui foglietti adesivi colorati una frase simbolica su ‘ciò che l’amore . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

