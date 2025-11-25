Cinque anni senza Re Diego | il pellegrinaggio dei tifosi del Boca al murale di Maradona a Napoli

Il 25 novembre 2020 morì il Pibe de oro: i Quartieri Spagnoli sono diventati il secondo posto più visitato del Paese dopo il Colosseo. In attesa di ciò che farà il club di De Laurentiis, tanti eventi sono stati organizzati e i tifosi argentini hanno già iniziato a commemorarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cinque anni senza Re Diego: il pellegrinaggio dei tifosi del Boca al murale di Maradona a Napoli

Cinque anni senza Maradona: ascesa, declino e l’eredità del Pibe de Oro - Dall’exploit argentino agli anni d’oro di Napoli, fino alla morte del 2020: i momenti che hanno definito la vita e l’eredità del Pibe de Oro. Segnala globalist.it

