Cinque anni senza Re Diego | il pellegrinaggio dei tifosi del Boca al murale di Maradona a Napoli

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 novembre 2020 morì il Pibe de oro: i Quartieri Spagnoli sono diventati il secondo posto più visitato del Paese dopo il Colosseo. In attesa di ciò che farà il club di De Laurentiis, tanti eventi sono stati organizzati e i tifosi argentini hanno già iniziato a commemorarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

