Cinque anni senza Maradona | spunta un ricordo che commuove i tifosi del Napoli
Cinque anni fa il mondo del calcio viveva un lutto tremendo: si spegneva purtroppo Diego Armando Maradona. Per questo, il 25 novembre non sarà mai un giorno qualsiasi per la città di Napoli, il cui legame con El Pibe de Oro resta indissolubile. Anche nel corso della trasmissione “ Il Bello del Calcio “, in onda su Televomero, si sono susseguiti i ricordi del fuoriclasse argentino e ha colpito particolarmente un racconto di Pierpaolo Marino. Il retroscena di Marino: le parole profetiche di Maradona. Marino ha raccontato un retroscena sull’incredibile mentalità del fuoriclasse argentino e sulla vittoria del primo Scudetto della storia azzurra: “Il Napoli fu eliminato a Tolosa e Maradona era in lacrime negli spogliatoi, il giorno dopo convocò una riunione nello spogliatoio e disse cosi ‘Ragazzi per colpa mia il Napoli è fuori dalla coppa, ma ora vinceremo campionato e Coppa Italia ’ e alla fine cosi fu”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
