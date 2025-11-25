Cinque anni senza Maradona Napoli in campo nel suo ricordo
Stasera alle 21 la Champions con il Qarabag: dove vederla L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Approfondisci con queste news
Oggi in edicola lo speciale “Cinque anni senza Maradona” - facebook.com Vai su Facebook
Istat: prezzi alimentari cresciuti del 25% in cinque anni Leggi qui #LaChirico.it Vai su X
Cinque anni senza Diego: il pallone ricorda chi lo ha sempre trattato con amore - Il 25 novembre del 2020 se ne andava Maradona lasciando un vuoto incolmabile nel calcio mondiale ... sportmediaset.mediaset.it scrive
25 novembre 2020, l’addio al più grande calciatore della storia: 5 anni senza Diego Armando Maradona - Era il pomeriggio del 25 novembre 2020 quando un nuovo fulmine si è abbattuto nel cielo di quel mondo già dilaniato da quel mostro chiamato Covid- Secondo erreemmenews.it
Cinque anni senza Maradona, da Napoli all'eternità - Napoli e Maradona si abbracciarono quasi quarant'anni fa, nell'ultimo giorno di giugno del 1984. Da ilmattino.it