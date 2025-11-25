Cinque anni senza Maradona | l’Argentina e Napoli lo ricordano tra omaggi e richieste di giustizia
Il 25 novembre 2020 la prematura scomparsa del pibe de oro. Cinque anni dopo quel 25 novembre 2020, il giorno che l’ Argentina continua a definire «il più triste di tutti», il Paese ha reso omaggio a Diego Armando Maradona con una serie di tributi diffusi tra reti sociali, club e tifosi. E come allora, anche oggi la piazza si è data appuntamento nel cuore di Buenos Aires, all’Obelisco, per un raduno carico di affetto ma anche di rabbia: la richiesta di giustizia per la morte del Diez. L’omaggio di federazione e club: margherite, ricordi e immagini storiche. La Federazione calcistica argentina ha scelto un’immagine simbolica: una costellazione che disegna la figura di Maradona, accompagnata dalla scritta “Maradona eterno”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
