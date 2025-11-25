Cina Russia Iran e Corea del Nord Anatomia del Crink e della minaccia all’Occidente

Il Center for strategic & international studies (Csis) ha analizzato il fenomeno dei Crink – l'asse autocratica Cina, Russia, Iran e Corea del Nord – attraverso una mole di dati di importanza strategica e politica: commercio, energia, forniture militari, esercitazioni congiunte, diplomazia di vertice, voti Onu. Il risultato è una fotografia che ritrae la natura di un ecosistema informale e coeso che, accelerato dalla guerra in Ucraina, rappresenta oggi una delle sfide di maggior complessità per le democrazie occidentali. La potenza aggregata del Crink I dati dello Csis evidenziano come, messi insieme, i quattro Paesi rappresentino il 21% della popolazione mondiale, poco meno del 25% del Pil globale e quasi il 20% della spesa militare mondiale.

