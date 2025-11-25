CIA Campania accoglie con entusiasmo l’elezione di Roberto Fico

Comunicato Stampa Il presidente regionale Fusco ringrazia Fico per ascolto e confronto La CIA Agricoltori Italiani della Campania accoglie con vero entusiasmo l’elezione di Roberto Fico a Presidente della Regione Campania. A lui va un in bocca al lupo sincero, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - CIA Campania accoglie con entusiasmo l’elezione di Roberto Fico

News recenti che potrebbero piacerti

La CIA Agricoltori Italiani della Campania accoglie con entusiasmo l’elezione di Roberto Fico a Presidente della Regione Campania. A lui va il nostro in bocca al lupo sincero: siamo convinti che questa possa essere l’inizio di una nuova stagione per l’agricolt Vai su Facebook

CIA: ‘In bocca al lupo a Fico. Inizia nuovo cammino, noi siamo pronti a percorrerlo insieme’ - La CIA Agricoltori Italiani della Campania accoglie con vero entusiasmo l’elezione di Roberto Fico a Presidente della Regione Campania. Scrive ntr24.tv

Cia Campania, danni causati dall'esondazione del Solofrana - "Sono ore difficili per i residenti di San Pasquale a Cosola, al confine tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore, dove le abbondanti piogge che hanno colpito l'avellinese hanno provocato il trabocco ... Come scrive ansa.it

Dazi: Cia Campania, colpo durissimo per comparto vitivinicolo - "I dazi Usa del 15% sull'import del vino, ora resi definitivi, sono un colpo durissimo per il comparto vitivinicolo campano e italiano. Segnala ansa.it