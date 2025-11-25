Chukwueze sorprende positivamente | il Fulham pronto al riscatto? Ecco quanto spetta al Milan

Calciomercato Milan, Chuwkueze potrebbe essere riscattato in estate dal Fulham? Per il Diavolo potrebbe essere un incasso molto importante. Ecco le cifre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Chukwueze sorprende positivamente: il Fulham pronto al riscatto? Ecco quanto spetta al Milan

