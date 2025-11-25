Christspiracy | spiritualità etica e animali l' appuntamento

Un’altra possibilità per poter vedere il documentario “Christspiracy” che tratta di temi importanti come la spiritualità e l’etica in relazione agli animali: il consigliere comunale Michele Menchetti ha organizzato l’evento per sabato 29 novembre alle 15:30 presso la Sala Rosa dentro al Palazzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

“Christspiracy: spiritualità, etica e animali”: seconda proiezione organizzata dal consigliere comunale Michele Menchetti - Il nuovo evento dal titolo “Christspiracy: spiritualità, etica e animali” del consigliere comunale Michele Menchetti, si svolgerà giovedì 21 agosto alle 21 al parco Pertini (ex parco Giotto) nell’area ... Riporta lanazione.it

CHRISTSPIRACY, UN EXCURSUS STORICO SULLE CONNESSIONI TRA IL MONDO ANIMALE E QUELLO RELIGIOSO. CHE HA AVUTO IL PLAUSO DI JOAQUIN PHOENIX - I miei altri film rivelavano le collusioni tra industria della carne, casearia e della pesca con governo, Big Farm e ONG per la salute e per l’ambiente” ... Segnala mymovies.it