Chris Evans torna ad indossare i panni di captain america con Peggy Carter in artwork degli avengers doomsday

ritorno di captain america e altri personaggi nell’universo marvel. Recenti concept art e indiscrezioni svelano possibili novità riguardanti la presenza di personaggi iconici come Steve Rogers e Peggy Carter nel prossimo film Avengers: Doomsday. La pellicola, attesa per il 18 dicembre 2026, potrebbe rappresentare un punto di svolta per il Marvel Cinematic Universe (MCU), integrando rientri inattesi e approfondendo le conseguenze dei viaggi temporali effettuati in Endgame. A seguire, un’analisi dettagliata delle novità che si stanno delineando e delle motivazioni dietro a questi possibili ritorni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it