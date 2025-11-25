Chris Evans torna ad indossare i panni di captain america con Peggy Carter in artwork degli avengers doomsday
ritorno di captain america e altri personaggi nell’universo marvel. Recenti concept art e indiscrezioni svelano possibili novità riguardanti la presenza di personaggi iconici come Steve Rogers e Peggy Carter nel prossimo film Avengers: Doomsday. La pellicola, attesa per il 18 dicembre 2026, potrebbe rappresentare un punto di svolta per il Marvel Cinematic Universe (MCU), integrando rientri inattesi e approfondendo le conseguenze dei viaggi temporali effettuati in Endgame. A seguire, un’analisi dettagliata delle novità che si stanno delineando e delle motivazioni dietro a questi possibili ritorni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Scopri altri approfondimenti
Le star che sono "Migliori amici per sempre" nella vita reale Le adoriamo sullo schermo… ma la loro amicizia fuori dal set è ancora più iconica Da Ben Affleck & Matt Damon, inseparabili fin dall’infanzia, a Chris Evans & Scarlett Johansson, complici sin da - facebook.com Vai su Facebook
questi tre >>>> Pedro Pascal , Chris Evans e Dakota Johnson in #MaterialLove dal 17 novembre su #SkyPrimafila. Vai su X
Avengers: Doomsday, possibili leak del costume da Nomad di Chris Evans! - Scoprite le ultime indiscrezioni sui costumi dei personaggi di Avengers: Doomsday, tra cui anche quello del chiacchierato ritorno di Steve ... Segnala cinema.everyeye.it