Chivu su Thuram | Dobbiamo prestare più attenzione domani si vedrà…

Alla vigilia della sfida contro l' Atletico Madrid, Cristian Chivu ha preso parola in conferenza stampa, evidenziando l'importanza di affrontare una delle squadre più temibili d'Europa. L'allenatore nerazzurro ha sottolineato il bisogno di mantenere alta la concentrazione e la determinazione, preparando la squadra ad affrontare la partita con una mentalità vincente. COME STA THURAM? VA GESTITO? – « Oggi si è allenato, ha fatto un buon allenamento.

