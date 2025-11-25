Chivu su Simeone | Non mi sento inferiore di lui apprezzo una cosa…

Inter News 24 Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Tutti i dettagli. Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid Inter. COSA PENSO DI SIMEONE? MI STIMOLA IL CONFRONTO CON QUESTI TOP ALLENATORI? – « Non mi sento né meglio né peggio di loro. Mi sento una persona con una certa esperienza nel calcio, come lo è Simeone. Non mi sento né migliore né inferiore ». SE HO SFIDATO SIMEONE DA CALCIATORE? – « Non mi ricordo se l’ho affrontato, ma ho apprezzato la sua carriera sia in Italia che all’estero. 🔗 Leggi su Internews24.com

