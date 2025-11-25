Chivu su Simeone | Non mi sento inferiore di lui apprezzo una cosa…
Inter News 24 Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Tutti i dettagli. Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid Inter. COSA PENSO DI SIMEONE? MI STIMOLA IL CONFRONTO CON QUESTI TOP ALLENATORI? – « Non mi sento né meglio né peggio di loro. Mi sento una persona con una certa esperienza nel calcio, come lo è Simeone. Non mi sento né migliore né inferiore ». SE HO SFIDATO SIMEONE DA CALCIATORE? – « Non mi ricordo se l’ho affrontato, ma ho apprezzato la sua carriera sia in Italia che all’estero. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Seduta in vista della sfida contro la squadra di Simeone: Chivu ha diviso i suoi in due gruppi tra chi ha giocato meno nel derby e chi è stato impiegato di più Vai su Facebook
Chivu: "Simeone? Non mi sento né inferiore né superiore. E Sommer lo difendo" - L'allenatore nerazzurro ha parlato così prima della sfida contro i rossoblù in programma domani: "Thuram? Lo riporta msn.com
Champions: Chivu, 'né migliore né inferiore a Simeone' - Né peggio né meglio, sono una persona con una certa esperienza di calcio. Riporta tuttosport.com
Chivu verso Atletico-Inter: "Derby ingiusto, noi perfetti al 99%. Mi sento come Simeone, l'Atletico somiglia al Milan" - L'Inter riparte dopo il derby, trasferta a Madrid contro l'Atletico per la quinta giornata di Champions League: le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa. Segnala msn.com