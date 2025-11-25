Chivu | Simeone? Non mi sento né inferiore né superiore E Sommer lo difendo
L'allenatore nerazzurro ha parlato così prima della sfida contro i rossoblù in programma domani: "Thuram? Domani valuteremo. Dobbiamo prestare attenzione". Lautaro: "Importante tornare a vincere subito". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Seduta in vista della sfida contro la squadra di Simeone: Chivu ha diviso i suoi in due gruppi tra chi ha giocato meno nel derby e chi è stato impiegato di più Vai su Facebook
Chivu: "Simeone? Non mi sento né inferiore né superiore. E Sommer lo difendo" - L'allenatore nerazzurro ha parlato così prima della sfida contro i rossoblù in programma domani: "Thuram? msn.com scrive
Champions: Chivu, 'né migliore né inferiore a Simeone' - Né peggio né meglio, sono una persona con una certa esperienza di calcio. Da tuttosport.com
Chivu in conferenza: "Non sono né migliore né peggiore di Simeone. Vorrei una carriera come la sua" - Conclusa la sessione di domande al capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, il microfono passa all'allenatore, Cristian Chivu che dalla sala stampa del Riyadh Metropolitano di ... Come scrive msn.com