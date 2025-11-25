Chivu | Simeone? Non mi sento né inferiore né superiore E Sommer lo difendo

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore nerazzurro ha parlato così prima della sfida contro i rossoblù in programma domani: "Thuram? Domani valuteremo. Dobbiamo prestare attenzione". Lautaro: "Importante tornare a vincere subito". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chivu simeone non mi sento n233 inferiore n233 superiore e sommer lo difendo

© Gazzetta.it - Chivu: "Simeone? Non mi sento né inferiore né superiore. E Sommer lo difendo"

Leggi anche questi approfondimenti

chivu simeone sento n233Chivu: "Simeone? Non mi sento né inferiore né superiore. E Sommer lo difendo" - L'allenatore nerazzurro ha parlato così prima della sfida contro i rossoblù in programma domani: "Thuram? msn.com scrive

chivu simeone sento n233Champions: Chivu, 'né migliore né inferiore a Simeone' - Né peggio né meglio, sono una persona con una certa esperienza di calcio. Da tuttosport.com

chivu simeone sento n233Chivu in conferenza: "Non sono né migliore né peggiore di Simeone. Vorrei una carriera come la sua" - Conclusa la sessione di domande al capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, il microfono passa all'allenatore, Cristian Chivu che dalla sala stampa del Riyadh Metropolitano di ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Simeone Sento N233