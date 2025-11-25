Inter News 24 Chivu Inter, troppe sconfitte negli scontri diretti? L’allenatore risponde così in conferenza alla vigilia del match contro l’Atletico Madrid. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid Inter, Cristian Chivu ha risposto così alla domanda relativa ad una delle problematiche principali della sua squadra in questa prima parte di campionato: le sconfitte negli scontri diretti. COSA ACCOMUNA LE SCONFITTE NEI BIG MATCH? – « Non sono tutte uguali. Abbiamo sempre avuto positività, controllo della palla, ma in altre partite come con Juve, Napoli e Roma abbiamo concesso di più. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, troppe sconfitte negli scontri diretti? L’allenatore risponde così in conferenza!