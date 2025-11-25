Chivu Inter c’è un rischio dopo il derby | può tornare questo incubo dello scorso anno

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Secondo Il Giornale, la narrazione secondo cui l’ Inter avrebbe poco da rimproverarsi nelle sconfitte contro Milan, Juventus e Napoli è comoda ma fuorviante. Non si tratta di coincidenze, episodi isolati o casualità dettate dalla sorte. Tre ko negli scontri diretti equivalgono a tre indizi che fanno una prova: qualcosa non funziona davvero nel calcio che Cristian Chivu ha costruito per questa squadra. E la domanda, inevitabile, è se l’allenatore abbia davvero gli interpreti giusti per applicare le sue idee. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, c’è un rischio dopo il derby: può tornare questo incubo dello scorso anno

Argomenti simili trattati di recente

Chivu Diletta Leotta, tensione a Dazn dopo Inter Milan Cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Milan, Chivu "Migliorare la percezione del pericolo, la classifica è corta" #SkySport #InterMilan #Chivu #Inter #SerieA Vai su X

Inter, le spine di Chivu: il difetto mai corretto, Lautaro e la tegola Dumfries. Individuato il nuovo portiere - Quante grande per Chivu: dall'atavico difetto di fabbrica dell'Inter alla sostituzione di Lautaro nel derby. Scrive sport.virgilio.it

Inter, infortunio in Nazionale e tegola per Chivu: derby a rischio? - Le condizioni restano da monitorare ad una settimana dalla sfida al Milan. Come scrive spaziointer.it

INTER - Chivu: "Abbiamo subito un contropiede ed è stato fatale, dobbiamo percepire il pericolo, Lautaro? Scelta tecnica" - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la sconfitta contro il Milan: "La prestazione, la tensione perché non abbiamo subito ripartenze. napolimagazine.com scrive