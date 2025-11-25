Chivu Il bello del calcio è che c' è sempre una rivincita

Ilgiornaleditalia.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dell'Inter e Lautaro dopo il derby vogliono il riscatto contro l'Atletico. MILANO - C'è l'obbligo di pensare solo ed esclusivamente alla Champions League e alla gara contro l'Atletico, ma il rischio è che la testa torni ancora al derby di domenica sera, perché due giorni sono pochi per as. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

chivu il bello del calcio 232 che c 232 sempre una rivincita

© Ilgiornaleditalia.it - Chivu "Il bello del calcio è che c'è sempre una rivincita"

Altre letture consigliate

Chivu “Il bello del calcio &#232; che c’è sempre una rivincita” - C'è l'obbligo di pensare solo ed esclusivamente alla Champions League e alla gara contro l'Atletico, ma il rischio è che la testa to ... Riporta msn.com

Chivu: "Kairat Almaty? Ci vuole rispetto, non sarà facile. Thuram &#232; convocato" - È tutto pronto per la quarta giornata di Champions League, con l'Inter che accoglierà a San Siro il Kairat Almaty. Scrive corrieredellosport.it

Chivu dà un suggerimento a Lautaro Martinez dopo il gol alla Lazio: gli spiega come segnare - L'Inter vince e brilla a San Siro, si prende il primo posto in classifica assieme alla Roma e arriva alla sosta nelle migliori condizioni possibili. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Bello Calcio 232