Chivu | Il bello del calcio è anche questo | dopo una sconfitta

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu è ottimista in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Inter: "Dopo una sconfitta il calcio ti dà sempre la possibilità di una rivincita", ha detto il tecnico nerazzurro. Che poi ha aggiunto: "Con il Milan mancata un po' di fortuna e di lucidità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chivu il bello del calcio 232 anche questo dopo una sconfitta

© Gazzetta.it - Chivu: "Il bello del calcio è anche questo: dopo una sconfitta..."

Leggi anche questi approfondimenti

chivu bello calcio 232Chivu "Il bello del calcio &#232; che c'è sempre una rivincita" - C'è l'obbligo di pensare solo ed esclusivamente alla Champions League e alla gara contro l'Atletico, ma il rischio è che la testa torni ancora al derby di domenica sera, perché du ... Riporta msn.com

Chivu: "Kairat Almaty? Ci vuole rispetto, non sarà facile. Thuram &#232; convocato" - È tutto pronto per la quarta giornata di Champions League, con l'Inter che accoglierà a San Siro il Kairat Almaty. Come scrive corrieredellosport.it

Chivu dà un suggerimento a Lautaro Martinez dopo il gol alla Lazio: gli spiega come segnare - L'Inter vince e brilla a San Siro, si prende il primo posto in classifica assieme alla Roma e arriva alla sosta nelle migliori condizioni possibili. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Bello Calcio 232