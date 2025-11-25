Chivu a Sky | Sommer? Devo difendere i miei ecco quando giocherà Martinez

Cristian Chivu ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Atletico Madrid Inter. RIPARTIRE DOPO IL DERBY – Ci siamo sempre rialzati dopo una sconfitta, mi aspetto la stessa cosa. E' una partita importante, l'Atletico è una squadra seria, dobbiamo proseguire nel nostro cammino. ATLETICO MADRID – L'Atletico assomiglia un po' all'organizzazione del Milan, l'intensità, le ripartenze, la qualità. Dobbiamo essere propositivi, fare attenzione alle preventive, fare un giro palla più veloce di quello del derby ed essere più cinici.

