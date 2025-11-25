chiusure notturne al casello a1 valdarno

Arezzo, 25 novembre 2025 – Sulla A1 Milano–Napoli sono in programma nuove chiusure notturne alla stazione di Valdarno, necessarie per consentire interventi di ispezione e manutenzione sui cavalcavia. Le modifiche alla viabilità interesseranno due notti consecutive, con limitazioni distinte a seconda delle direzioni di marcia. La prima chiusura è prevista dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 novembre: in questa fascia oraria la stazione di Valdarno non sarà accessibile in entrata verso Firenze, né in uscita per i veicoli provenienti da Roma. Come itinerari alternativi, Autostrade consiglia di utilizzare la stazione di Incisa Reggello per chi deve immettersi in direzione Firenze, mentre per chi proviene da Roma l'uscita consigliata è quella di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

