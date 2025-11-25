Chiesto un anno e 8 mesi Pandoro Gate pessime notizie per Chiara Ferragni | l’ipotesi più tragica

La procura di Milano ha richiesto una condanna a un anno e otto mesi di reclusione per Chiara Ferragni nell’ambito della vicenda ribattezzata “pandoro-gate”. L’imprenditrice digitale è al centro di un’inchiesta che ipotizza il reato di truffa aggravata legato alla vendita di prodotti presentati come collegati a iniziative di beneficenza. Nel frattempo, Ferragni ha già provveduto a versare una somma ingente — circa 3,4 milioni di euro — come forma di risarcimento, una scelta che il suo legale ha definito un gesto di responsabilità volto ad alleggerire il clima intorno alla vicenda. L’udienza preliminare si è svolta nella mattinata presso il tribunale di Milano, dove la richiesta della procura è stata formalmente presentata davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

