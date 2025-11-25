Chiesta condanna per Chiara Ferragni | un anno e otto mesi di carcere per la finta beneficenza all' ospedale Regina Margherita di Torino

Un anno e otto mesi di carcere. Termina con la richiesta di una condanna a questa pena oggi, 25 novembre, la requisitoria dei pubblici ministeri Eugenio Fusco e Cristian Barilli su Chiara Ferragni e gli altri imputati del cosiddetto Pandoro gate. È lo scandalo della pubblicità ritenuta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

