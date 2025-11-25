Chiesta condanna per Chiara Ferragni | un anno e otto mesi di carcere per la finta beneficenza al Regina Margherita di Torino

Al tribunale di Milano oggi, 25 novembre, è il giorno della requisitoria della procura nel processo per truffa aggravata a Chiara Ferragni. L’imprenditrice e influencer è arrivata al palazzo di giustizia con i propri avvocati, oltre un’ora in anticipo rispetto all’inizio dell’udienza. Sperava. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

“Schiaffi e calci ad alunno disabile”, chiesta condanna di due maestre In primo grado le due insegnanti, in servizio ad Agrigento, sono state condannate a 4 anni e un mese di reclusione. Giovedì è attesa la sentenza... - facebook.com Vai su Facebook

Disastro Rigopiano. Chiesta condanna per sei funzionari Regione Abruzzo Vai su X

Chiara Ferragni, la procura di Milano chiede la condanna un anno e 8 mesi per la «truffa del pandoro» - Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad altri due, nel processo milanese con ... Scrive ilmessaggero.it

Chiara Ferragni a processo, rischia la condanna per il Pandoro-Gate: la mossa decisiva della Procura - Chiara Ferragni torna al centro delle cronache legali: il processo sul Pandoro- Secondo donnaglamour.it

Pandoro gate, i pm di Milano: "Condannare Chiara Ferragni a un anno e otto mesi" - E' la richiesta di condanna che la procura di Milano ha formulato per Chiara Ferragni a processo, con rito abbreviato, con ... Si legge su iltempo.it