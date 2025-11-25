Chiellini a Sky | Oggi crocevia fondamentale della stagione Fiduciosi che Spalletti porti i nostri giocatori a un livello superiore

Giorgio Chiellini ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Bodo Glimt e Juventus. Le dichiarazioni del dirigente. Giorgio Chiellini ha parlato a Sky Sport prima di Bodo Glimt Juve. Siamo qui, questa è la cosa più importante. C’è un po’ di venticello ma non si sta così male.. SINTETICO – « Ci ho giocato a Seattle, era anche peggio, per il clima Poznan peggio di Istanbul. Ma le condizioni per giocare ci sono, la partita è importante il resto sono chiacchiere. Dobbiamo pensare solo a vincere, con grande rispetto contro una squadra che ha fatto risultati negli ultimi due anni ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

