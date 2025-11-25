Chiara Ferragni | troupe misteriosa in Tribunale Cosa c’è dietro?

C’è chi parla di un’aria sospesa, chi descrive la mattinata come una di quelle in cui “ si sente che sta per accadere qualcosa ”. La protagonista, però, è rimasta composta, silenziosa, preparata al clamore che il suo arrivo avrebbe inevitabilmente generato. Oggi, nella cornice del Tribunale di Milano, si è consumato un nuovo capitolo di una vicenda che da mesi tiene accesi i riflettori: il procedimento giudiziario legato a Chiara Ferragni e al celebre Pandoro Gate. Un appuntamento atteso non solo dai media, ma anche dall’opinione pubblica, che continua a seguire ogni dettaglio del caso con attenzione quasi meticolosa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Chiara Ferragni: troupe misteriosa in Tribunale. Cosa c’è dietro?

