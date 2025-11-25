Chiara Ferragni rilancia il suo business con una candela profumata | l’ultima mossa marketing

Comingsoon.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre si trova nel pieno dell’affare giudiziario che l’ha coinvolta, Chiara Ferragni prova a rilanciarsi sul mercato con una candela profumata. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Chiara Ferragni rilancia il suo business con una candela profumata: l'ultima mossa marketing - Mentre si trova nel pieno dell'affare giudiziario che l'ha coinvolta, Chiara Ferragni prova a rilanciarsi sul mercato con una candela profumata.

Ecco la candela di Chiara Ferragni: il diversivo per la rottura con Giovanni Tronchetti Provera - Chiara Ferragni è tornata alla ribalta mostrando sui social il nuovo prodotto del suo brand: una candela profumata chiamata It’s Gonna Be Incredibile, pensata “per chi ama sognare a occhi aperti”. mam-e.it scrive

chiara ferragni rilancia suoAncora problemi per Chiara Ferragni, nuove accuse: non c’è pace per l’influencer, ecco i fatti - Ogni volta che Chiara Ferragni sembra rialzare la china dopo i gravi problemi legati al pandoro gate, ne succede sempre una: ecco l'ultima. Scrive donnapop.it

