Chiara Ferragni la procura di Milano chiede la condanna a un anno e 8 mesi per la truffa del pandoro Lei | tutto in buona fede

Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad altri due, nel processo milanese con rito. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Chiara Ferragni, la procura di Milano chiede la condanna a un anno e 8 mesi per la «truffa del pandoro». Lei: tutto in buona fede

