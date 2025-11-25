Chiara Ferragni la procura di Milano chiede la condanna a un anno e 8 mesi per la truffa del pandoro e delle uova di Pasqua

Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad altri due, nel processo milanese con rito. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Chiara Ferragni, la procura di Milano chiede la condanna a un anno e 8 mesi per la «truffa del pandoro e delle uova di Pasqua»

chiara ferragni procura milanoChiara Ferragni, la procura di Milano chiede la condanna un anno e 8 mesi per la «truffa del pandoro» - Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad altri due, nel processo milanese con ... Secondo ilmessaggero.it

