Chiara Ferragni la Procura chiede una condanna a un anno e otto mesi nel processo per truffa sui casi pandoro e uova di Pasqua

Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad altri due, nel processo milanese con rito abbreviato per truffa aggravata sui noti casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Per i pm, nelle indagini del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Chiara Ferragni, la Procura chiede una condanna a un anno e otto mesi nel processo per truffa sui casi pandoro e uova di Pasqua

Chiara Ferragni in Tribunale, a Milano, martedì mattina, per la seconda volta nelle ultime settimane, per l'udienza del processo che la vede imputata, insieme ad un suo ex collaboratore e al presidente di Cerealitalia, per truffa aggravata per i noti casi di presu - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Ferragni, così non va Vai su X

Chiara Ferragni, la procura di Milano chiede la condanna a un anno e 8 mesi per la «truffa del pandoro». Lei: tutto in buona fede - Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad ... Lo riporta msn.com

Chiara Ferragni, la procura chiede un anno e 8 mesi: è accusata di truffa aggravata - Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pubblico ministero Cristian Barilli chiedono una condanna a un anno e otto mesi per Chiara Ferragni, imputata insieme ad altre due persone ... Riporta msn.com

Ferragni in tribunale per il 'Pandorogate': la procura ne chiede la condanna a un anno e 8 mesi - La Procura di Milano ha chiesto una condanna a un anno e 8 mesi di reclusione per Chiara Ferragni imputata con il rito abbreviato per concorso in truffa continuata e aggravata in relazione alle ... Riporta msn.com